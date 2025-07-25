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11:46, 25 июля 2025Россия

Десять этажей российской многоэтажки обрушилось после взрыва

ТАСС: Десять этажей дома на улице Блинова обрушились в Саратове после взрыва
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Десять этажей дома на улице Блинова в Саратове обрушились в результате взрыва. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

«Произошло обрушение торца панельного дома с 10-го по 1-й этаж», — сообщил собеседник агентства. В оперативных службах также добавили, что под завалами подъезда жилого дома могут находиться люди, на место уже прибыли спасатели.

Ранее в сети появилось видео с места обрушения многоэтажки. На них видно, что взрыв отбросил москитные сетки от окон к соседним зданиям.

Взрыв в Саратове прогремел в пятницу, 25 июля. В одной из квартир, предварительно, взорвался газ. По неофициальным данным, три человека не выжили, еще как минимум десять могут находиться под завалами.

ЖЗЛ
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