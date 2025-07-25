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11:40, 25 июля 2025Россия

Появились кадры с места обрушения части многоэтажки после взрыва в российском городе

Появились кадры с места обрушения части многоэтажки после взрыва в Саратове
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры с места взрыва в жилом доме на улице в Саратове, где обрушилась часть дома. Кадры публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, что взрыв обрушил часть десятиэтажного дома, вокруг места происшествия собрались люди. Взрыв был такой силы, что москитные сетки от окон отбросило к соседним зданиям.

Как уточняет Baza, под завалами многоэтажки могут находиться люди. До пострадавших пытаются добраться спасатели.

Взрыв в Саратове прогремел в пятницу, 25 июля. Часть жилого дома обвалилась — в одной из квартир, предварительно, взорвался газ. По неофициальным данным, три человека не выжили.

ЖЗЛ
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