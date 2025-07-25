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11:51, 25 июля 2025Россия

Появились подробности о находящихся под завалами людях после взрыва в доме в Саратове

Mash: Как минимум 10 человек находятся под завалами дома в Саратове после взрыва
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Как минимум 10 человек находятся под завалами жилого дома на улице Блинова в Саратове после взрыва. Такие подробности появились у Telegram-канала Mash.

Как утверждает издание, родственники не могут до них дозвониться. Квартиры углового подъезда обрушились с 1 по 10 этаж. Жильцов начали эвакуировать.

Прибывшие спасатели организовали поиск людей под завалами.

По последним данным, жертвами чрезвычайного происшествия стали три человека, среди них ребенок.

Предварительно, взрыв произошел со стороны газовой трубы — она проходила над дорогой неподалеку от дома.

О происшествии в Саратове стало известно в пятницу, 25 июля. Городские власти пока не комментировали ситуацию.

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