Из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве в многоэтажке Саратова

Из подвала извлекли тело седьмого погибшего при взрыве в Саратове

Тело седьмого погибшего при взрыве в многоэтажке в Саратове извлекли из-под завалов. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин на странице областной службы спасения в соцсети «ВКонтакте».

Тело спасатели извлекли из-под завалов в труднодоступном месте — подвальном помещении. «Всего на данный отрезок времени у нас семь человек числятся погибшими. Данный человек ранее был учтен, местонахождение его было известно, к нему был затруднен подход», — уточнил Юрин.

Взрыв газа в десятиэтажном доме в Саратове произошел 25 июля, в результате взрыва был разрушен угловой подъезд с седьмого по десятый этаж. Среди семи погибших есть ребенок. За помощью к врачам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме, а следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее МЧС России подтвердило, что при разборе завалов обрушившегося дома в Саратове спасатели обнаружили еще одного погибшего. Таким образом, число жертв выросло до семи человек, среди которых один ребенок.