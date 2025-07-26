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10:46, 26 июля 2025Россия

Число жертв обрушения дома в Саратове снова выросло

МЧС: При разборе завалов дома в Саратове найдено тело седьмого погибшего
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

МЧС России подтвердило, что при разборе завалов обрушившегося дома в Саратове спасатели обнаружили еще одного погибшего. Таким образом, число жертв выросло до семи человек, среди которых один ребенок.

Ранее о том, что из-под завалов достали тело седьмого погибшего, сообщал Telegram-канал Mash. Под обрушившимися бетонными плитами могут оставаться еще четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Пока они числятся пропавшими без вести.

Глава МЧС России Александр Куренков вечером в пятницу подтверждал, что под завалами многоэтажки все еще могут находиться люди. «Работа проводится не так интенсивно, как может показаться, только из-за того, что мы считаем, что живые люди там есть, поэтому работаем осторожно, аккуратно», — пояснил он.

Взрыв газа в жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел утром 25 июля. В результате ЧП обрушились несколько этажей здания.

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