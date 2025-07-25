Глава МЧС оценил вероятность нахождения людей под завалами многоэтажки в Саратове

Глава МЧС Куренков: Под завалами многоэтажки в Саратове могут оставаться люди

Под завалами многоэтажки в Саратове, обрушившейся после взрыва газа, все еще могут находиться люди. Вероятность этого оценил глава МЧС России Александр Куренков, которого цитирует РИА Новости.

«Работа проводится не так интенсивно, как может показаться, только из-за того, что мы считаем, что живые люди там есть, поэтому работаем осторожно, аккуратно», — пояснил он.

По словам Куренкова, именно из-за этого спасатели не обрушивают нависающие конструкции, что может навредить находящимся под завалами.

Ранее число жертв взрыва выросло до шести. Медики не смогли спасти мужчину, извлеченного из-под обломков дома после шести часов, проведенных между бетонными плитами.

Взрыв газа в многоэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове прогремел утром 25 июля. В результате обрушились несколько этажей здания. В сети также появились несколько записей с моментом происшествия. На одной из них видно, как взрывная волна с огненной вспышкой моментально сносит несколько этажей. Кроме того, подъездная камера запечатлела бегущих от летящих сверху обломков дома мужчину с детьми.

