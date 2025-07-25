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12:22, 25 июля 2025Россия

Момент взрыва в российской многоэтажке попал на видео

Опубликовано видео момента взрыва в многоэтажном доме в Саратове
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Момент взрыва в российской многоэтажке попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «Саратов. Жесть».

По данным канала, момент происшествия попал на камеру домофона дома неподалеку. На опубликованных кадрах видно, как мощной взрывной волной с ярким огненным пламенем моментально сносит несколько этажей многоквартирного дома. После взрыва последовал характерный дым.

О происшествии стало известно днем в пятницу, 25 июля. По неофициальным данным, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа.

Предварительно, не выжили три человека. Под завалами также могут находиться люди, среди которых прохожие. По последним данным, из-под обломков удалось достать пять человек. Ранее были опубликованы кадры последствий взрыва.

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