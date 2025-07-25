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11:58, 25 июля 2025Россия

Обрушившиеся 10 этажей российской многоэтажки сняли на видео

Опубликовано видео с места взрыва в многоэтажном доме в Саратове
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Обрушившиеся 10 этажей многоэтажки в Саратове сняли на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале 112.

На кадрах видно, что наиболее пострадали от взрыва пять верхних этажей дома в российском городе. Несколько квартир на нижних этажах уцелели. Однако взрывная волна прошла с 10-го по первый этаж, обрушив часть здания. Возле дома лежит груда обломков.

По данным канала, есть угроза дальнейшего обрушения. Жителей соседних подъездов также эвакуируют.

О происшествии в многоэтажке стало известно днем в пятницу, 25 июля. По некоторым данным, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа. Предварительно, не выжили три человека. Под завалами также могут находиться люди, среди которых прохожие.

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