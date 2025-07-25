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12:04, 25 июля 2025Россия

Появились данные о спасенных из-под завалов после взрыва в российской многоэтажке

Пять человек достали из-под завалов после взрыва в многоэтажке в Саратове
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Пять человек достали из-под завалов после взрыва в многоэтажном доме на улице Блинова в Саратове. Такие данные о спасенных россиянах появились у издания Baza в Telegram-канале.

Родственники до этого не могли связаться как минимум с десятью гражданами после происшествия.

Квартиры углового подъезда обрушились с 1-го по 1-й этаж. Жильцов начали эвакуировать. По последним сведениям, жертвами чрезвычайного происшествия стали три человека, среди них ребенок.

О происшествии в саратовской многоэтажке стало известно в пятницу, 25 июля.

ЖЗЛ
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