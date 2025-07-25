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18:29, 25 июля 2025Россия

Стала известна судьба шесть часов пролежавшего под завалами многоэтажки в Саратове мужчины

МЧС сообщило о смерти мужчины, спасенного из-под завалов многоэтажки в Саратове
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Prosecutor's Office of the Saratov Region / Handout via Reuters

Врачи не смогли спасти мужчину, извлеченного из-под завалов многоэтажки в Саратове, обрушившейся из-за взрыва. О его судьбе сообщило МЧС России в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, пострадавший шесть часов провел зажатым плитами. Его передали медикам, однако по дороге в больницу сердце мужчины остановилось. Таким образом, число жертв происшествия выросло до шести.

Ранее в сети появились кадры с попыткой спасателей докричаться до мужчины во время режима тишины, что им удалось. Пока до пострадавшего пытались добраться, сотрудники экстренных служб поддерживали с ним разговор, чтобы раненый оставался в сознании.

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О взрыве в многоэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове стало известно утром 25 июля. Предварительно, произошел хлопок бытового газа. В результате обрушились несколько этажей здания. В сети также появились несколько записей с моментом происшествия. На одной из них видно, как взрывная волна с огненной вспышкой моментально сносит несколько этажей. Кроме того, подъездная камера запечатлела бегущих от летящих сверху обломков дома мужчину с детьми.

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