Режим тишины после услышанного из-под завалов многоэтажки в Саратове крика сняли на видео

Mash опубликовал кадры с режимом тишины на месте обрушения дома в Саратове

В сети появились кадры с режимом тишины на месте обрушения многоэтажки в Саратове после взрыва газа. Ролик опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно, как спасатели пытаются расслышать крик мужчины, который доносился из-под завалов на восьмом этаже. В это время находящиеся возле здания люди переговариваются шепотом. Затем сотрудник экстренных служб поднимается на лестнице к месту, откуда доносился голос.

Как пишет канал, в результате спасателям удалось добраться до пострадавшего и начать с ним общение, чтобы тот оставался в сознании. Сейчас сотрудники МЧС решают, как безопасно извлечь мужчину из-под обломков — этому мешает несущая стена.

Ранее в сети появились кадры с моментом взрыва в многоэтажке. На них видно, что эпицентр располагался в верхней части здания. Камера запечатлела, как взрывная волна с огненной вспышкой моментально сносит несколько этажей.

О взрыве в многоэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове стало известно утром 25 июля. Предварительно, произошел хлопок бытового газа. По последним данным, жертвами происшествия стали четыре человека. Сейчас спасатели разбирают завалы, доставая из-под них выживших.