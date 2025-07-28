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12:44, 28 июля 2025Россия

Трех человек достали из-под завалов рухнувшего подъезда в Астрахани

Mash: Трех человек достали из-под завалов рухнувшего подъезда дома в Астрахани
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС России / ТАСС

Трех человек достали из-под завалов рухнувшего подъезда многоэтажного дома в Астрахани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что их экстренно госпитализировали в Александро-Мариинскую областную больницу.

По данным Telegram-канала, подъезд обрушился не до конца. На данный момент присутствует угроза обрушения остальных этажей. Работающие на месте спасатели объявляют минуту тишины, чтобы найти тех, кто, вероятно, находится до сих пор под завалами.

О произошедшем в доме № 6 на улице Ляхова стало известно ранее 28 июля. Известно, что в прошлом году здание признали аварийным. По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, на месте работают 96 спасателей.

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