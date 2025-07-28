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12:27, 28 июля 2025Россия

Появились подробности об обрушении жилого дома в Астрахани

Астраханский губернатор Бабушкин: На месте обрушения дома работают 96 спасателей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал МЧС России

На месте обрушения жилого дома в Астрахани работают 96 спасателей. Эти и другие подробности о ЧП сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

«Работают спасатели. Привлечено 96 человек личного состава и более 28 единиц техники. Привлекаются дополнительные силы и средства», — написал он.

По словам главы региона, информации о пострадавших нет. На данный момент эвакуировали 15 человек, предпринимаются меры для установления причин ЧП, добавил он.

О произошедшем в доме № 6 на улице Ляхова стало известно ранее 28 июля. Известно, что в прошлом году здание признали аварийным. По данным экстренных служб, под завалами могут находиться люди.

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