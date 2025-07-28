Стало известно о возможных пострадавших при обрушении подъезда в российском городе

Под завалами после обрушения подъезда жилого дома в Астрахани могут находиться люди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«По пострадавшим информация уточняется. Под завалами могут быть люди», — пояснил собеседник агентства.
На данный момент спасатели проводят эвакуацию жильцов из выстоявшей части дома, а также вручную разбирают завалы.
О ЧП в доме №6 на улице Ляхова стало известно ранее 28 июля. Данных о причинах обрушения пока нет. Известно, что в прошлом году здание признали аварийным.