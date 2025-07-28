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12:09, 28 июля 2025Россия

Стало известно о возможных пострадавших при обрушении подъезда в российском городе

ТАСС: Под завалами после обрушения подъезда в Астрахани могут находиться люди
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

Под завалами после обрушения подъезда жилого дома в Астрахани могут находиться люди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По пострадавшим информация уточняется. Под завалами могут быть люди», — пояснил собеседник агентства.

На данный момент спасатели проводят эвакуацию жильцов из выстоявшей части дома, а также вручную разбирают завалы.

О ЧП в доме №6 на улице Ляхова стало известно ранее 28 июля. Данных о причинах обрушения пока нет. Известно, что в прошлом году здание признали аварийным.

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