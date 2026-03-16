В российском регионе ввели режим ЧС из-за заражения скота

В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышек бешенства среди скота

В Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышек бешенства и пастереллеза среди скота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова.

«Режим ЧС введен на территории всей Новосибирской области», — пояснил он.

Министр также уточнил, что данная мера позволит эффективно координировать действия, а также купировать перемещения животных и соответствующей продукции.

В начала марта стало известно, что в Сибири зафиксировали эпидемию пастереллеза у рогатого скота. По словам жителей нескольких районов Новосибирской области, с начала февраля у них массово и при участии полиции изымают коров и быков из частных хозяйств. Утверждается, что из-за болезни уже уничтожены сотни коров.