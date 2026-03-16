Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:40, 16 марта 2026Россия

В российском регионе ввели режим ЧС из-за заражения скота

В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышек бешенства среди скота
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышек бешенства и пастереллеза среди скота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова.

«Режим ЧС введен на территории всей Новосибирской области», — пояснил он.

Министр также уточнил, что данная мера позволит эффективно координировать действия, а также купировать перемещения животных и соответствующей продукции.

В начала марта стало известно, что в Сибири зафиксировали эпидемию пастереллеза у рогатого скота. По словам жителей нескольких районов Новосибирской области, с начала февраля у них массово и при участии полиции изымают коров и быков из частных хозяйств. Утверждается, что из-за болезни уже уничтожены сотни коров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok