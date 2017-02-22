Французский модный дом Chanel выпустит новый аромат Gabrielle в честь основательницы дома, модельера Габриэль Шанель. Об этом сообщает WWD.

Представители компании отмечают, что это будет парфюмерная вода с преобладанием цветочных нот. «Наша цель — попасть в десятку бестселлеров, поэтому новинка — не нишевый аромат», — отметила Кристин Дагуссе, международный директор Chanel по косметике и парфюмерии. Дагуссе также сказала, что новинка будет свежим и «свободным» ароматом: «Шанель была Львом по знаку Зодиака, а льва нельзя приручить».

Ноты, на которых будет основана парфюмерная вода, пока не называются, но известно, что над ним будет работать парфюмер Chanel Оливье Польж, создатель самого нового на данный момент парфюма в серии нишевых ароматов дома Les Exclusifs — Boy Chanel.

Запуск Gabrielle ожидается осенью 2017 года. В честь Габриэль Шанель дом также создал новую одноименную сумку и планирует выпустить новые модели часов и украшений, посвященных знаменитому модельеру.

Модный дом Chanel основан модельером Габриэль (Коко) Шанель во Франции в 1909 году, годом позже открылся первый магазин. В 1921 году Шанель вместе с парфюмером Эрнестом Бо выпустила первый аромат марки — Chanel #5. Первые драгоценности от Chanel появились в 1932 году, первые часы — в 1987-м. В настоящее время дом производит одежду, обувь, аксессуары, косметику и ювелирные изделия для женщин, а также парфюмерию и часы для женщин и мужчин.