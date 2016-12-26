Chanel «переодела» Coco и Coco Noir

Французский модный дом Chanel перевыпустил свои ароматы Coco и Coco Noir в новых флаконах объемом 35 миллилитров, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в понедельник, 26 декабря.

Coco — один из бестселлеров бренда, созданный в 1984 году штатным «носом» дома Chanel Жаком Польжем — восточный пряный аромат. Сoco Noir, разработанный Польжем в сотрудничестве с парфюмером Кристофером Шелдрейком в 2012 году, — древесно-мускусный.

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже. В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече. Изначально модный дом производил только одежду и аксессуары, затем стал выпускать парфюмерию, украшения, часы и косметику. В декабре 2016 года дом выпустил лимитированную коллекцию косметики,в которую вошла мерцающая пудра для лица Camélia de Chanel.

