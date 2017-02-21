Chanel снял видео об основательнице модного дома

Видео: CHANEL / YouTube

Французский модный дом Chanel представил новую главу из видеоистории, посвященной становлению марки. Новая часть посвящена основательнице компании — модельеру Габриэль Шанель. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже. В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече.

Изначально модный дом производил только одежду и аксессуары, затем стал выпускать парфюмерию, украшения, часы и косметику.