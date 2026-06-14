Истребитель врезался в гору в США

Американский истребитель F/A-18 Hornet врезался в гору в штате Вашингтон во время учений

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) США врезался в гору в штате Вашингтон. Об этом сообщает издание CBS.

По информации источника, авария произошла в лесном массиве штата, после столкновения истребителя с горой начался пожар. Уточняется, что военный самолет F/A-18 Hornet проводил плановые учения. На данный момент возгорание уже было устранено пожарными.

Также СМИ отмечают, что пилот, находившийся в кабине во время столкновения, успел катапультироваться и получил незначительные травмы. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее американский истребитель пропал в районе Аравийского полуострова. Американское воздушное судно подало сигнал об аварийной ситуации.