Гросси сравнил генсеков ООН с дирижерами

Гросси сравнил генсеков ООН с исполняющими по-разному Моцарта дирижерами

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сравнил генсеков ООН с исполняющими по-разному Моцарта дирижерами. Об этом пишет РИА Новости.

Руководитель напомнил, что офис МАГАТЭ находится в Вене, где жил композитор. «Одну и ту же музыку Моцарта может исполнить один дирижер и другой дирижер, и звучать она будет очень по-разному. Мне по душе это сравнение», — сказал Гросси.

По его словам, устав возглавляемой им организации один, но включает набор различных правил и параметров.

Ранее Гросси рассказал, что однажды оказался под обстрелом, когда пересекал линию фронта на Украине.

Также в июле руководитель сообщил, что в ближайшее время намерен отправиться в Калининград на переговоры по ситуации вокруг Запорожской АЭС.