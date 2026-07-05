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12:43, 5 июля 2026Мир

Гросси сравнил генсеков ООН с дирижерами

Гросси сравнил генсеков ООН с исполняющими по-разному Моцарта дирижерами
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сравнил генсеков ООН с исполняющими по-разному Моцарта дирижерами. Об этом пишет РИА Новости.

Руководитель напомнил, что офис МАГАТЭ находится в Вене, где жил композитор. «Одну и ту же музыку Моцарта может исполнить один дирижер и другой дирижер, и звучать она будет очень по-разному. Мне по душе это сравнение», — сказал Гросси.

По его словам, устав возглавляемой им организации один, но включает набор различных правил и параметров.

Ранее Гросси рассказал, что однажды оказался под обстрелом, когда пересекал линию фронта на Украине.

Также в июле руководитель сообщил, что в ближайшее время намерен отправиться в Калининград на переговоры по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

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