Глава МАГАТЭ приедет в Россию на переговоры

Гендиректор МАГАТЭ Гросси пообещал скоро посетить Калининград для переговоров на ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшее время намерен отправиться в Калининград. Там будут запланированы переговоры по ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщил в беседе с журналистами РИА Новости глава организации.

Встреча должна пройти в формате пленарного заседания, отметил он. Ожидается, что в ней примут участие представители «Росатома», Ростехнадзора, МИД России, а также других российских структур, связанных с вопросами безопасности и работы станции.

Руководитель МАГАТЭ отметил, что подобные консультации проводятся регулярно и позволяют сторонам обсуждать широкий круг тем. Среди них — техническое состояние ЗАЭС, условия ее функционирования, вопросы безопасности и дальнейшие подходы к ситуации вокруг объекта.

Гросси также сообщил, что в рамках таких встреч он обычно проводит переговоры с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым. По его словам, диалог затрагивает не только текущие вопросы, но и видение ситуации в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Ранее команда МАГАТЭ подтвердила значительные повреждения пожарной станции в Энергодаре, вызванные атакой дронов 30 июня. Гросси подчеркнул, что любые удары, подрывающие ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, являются неприемлемыми.