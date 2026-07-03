Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:17, 3 июля 2026Бывший СССР

Глава МАГАТЭ приедет в Россию на переговоры

Гендиректор МАГАТЭ Гросси пообещал скоро посетить Калининград для переговоров на ЗАЭС
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшее время намерен отправиться в Калининград. Там будут запланированы переговоры по ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщил в беседе с журналистами РИА Новости глава организации.

Встреча должна пройти в формате пленарного заседания, отметил он. Ожидается, что в ней примут участие представители «Росатома», Ростехнадзора, МИД России, а также других российских структур, связанных с вопросами безопасности и работы станции.

Руководитель МАГАТЭ отметил, что подобные консультации проводятся регулярно и позволяют сторонам обсуждать широкий круг тем. Среди них — техническое состояние ЗАЭС, условия ее функционирования, вопросы безопасности и дальнейшие подходы к ситуации вокруг объекта.

Гросси также сообщил, что в рамках таких встреч он обычно проводит переговоры с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым. По его словам, диалог затрагивает не только текущие вопросы, но и видение ситуации в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Ранее команда МАГАТЭ подтвердила значительные повреждения пожарной станции в Энергодаре, вызванные атакой дронов 30 июня. Гросси подчеркнул, что любые удары, подрывающие ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, являются неприемлемыми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Немецкие политики захотели понаблюдать за захватом танкера береговой охраной. Как российский корвет устроил им фиаско?

    Девушка вышла из дома и обнаружила на улице собственные трусы

    В США восхитились наступлением российских войск в зоне СВО

    Россия прокомментировала заявление Сибиги о переговорах с Россией

    Раскрыта реакция ОБСЕ на удар ВСУ по автобусу с детьми

    Россиянка посоветовала брать на пляж Турции и Египта семь вещей

    Беженец рассказал о шокирующем приказе ВСУ

    Названа цель удара ВСУ по автобусу из Белоруссии

    Москвичей предупредили о дожде полуосеннего типа

    Глава МАГАТЭ приедет в Россию на переговоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok