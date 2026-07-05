Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил о планах внести крупнейший взнос в пакет для Киева

Германия планирует внести крупнейший взнос в рассматриваемый странами Организации Североатлантического договора (НАТО) пакет военной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Bild.

«Она [доля ФРГ], несомненно, будет самым большим отдельным взносом», — подчеркнул глава немецкого Минобороны.

По словам Писториуса, выделенный в декабре 2025 года кредит Европейского союза в размере 90 миллиардов евро и планируемый пакет помощи НАТО в размере 70 миллиардов евро нацелены на обеспечение превосходства на фронте для ВСУ. При этом политик заявил, что «на самом поле боя практически нет движения».

Ранее адъюнкт-профессор UniDolomiti в Беллуно, итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини оценил в беседе с «Лентой.ру» попытку Италии сорвать планы НАТО согласовать долгосрочные гарантии помощи Киеву. Пачини напомнил, что Италия долгие годы пыталась представлять себя в качестве посредника, а не участника конфликтов.