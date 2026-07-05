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12:29, 5 июля 2026Забота о себе

У москвича развилась редкая болезнь из-за голубей

У 50-летнего москвича развилась редкая болезнь из-за голубей
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Evan Yang / Unsplash

У 50-летнего москвича развилась редкая болезнь из-за разводимых им голубей, пишет Telegram-канал Baza.

По данным издания, у мужчины, держащем собственную голубятню, появились одышка и боли в груди, которые, как установили врачи, вызваны гиперчувствительным пневмонитом и фиброзом. Telegram-канал пишет, что организм мужчины оказался чрезмерно чувствителен к вдыхаемым перьям, помету и перхоти птиц.

В настоящее время мужчина прекратил контакт с голубями и принимает медицинские препараты.

Ранее невролог Александр Евдокимов в беседе с «Пятым каналом» заявил, что выдавливание прыщей на носу, под ним и на верхней губе может спровоцировать распространение инфекции в мозг и вызвать серьезные осложнения.

В октябре врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, что голуби переносят различные болезни, в том числе хламидиоз и сальмонеллез.

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