Доктор Мясников рассказал о своей психологической травме

Врач Мясников заявил, что получил психологическую травму из-за отстрела голубей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», чем опасны голуби и о связанной с этими птицами психологической травме, которую он получил в детстве. Выпуск с воспоминаниями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Доктор объяснил, что голуби переносят различные болезни, в том числе хламидиоз и сальмонеллез. Биолог Екатерина Баранова добавила, что белки, содержащиеся в перьях и помете птиц, могут провоцировать приступы аллергии. Специалисты подчеркнули, что в городах стремятся уменьшить число птиц, используя специальные отпугивающие устройства.

Затем врач вспомнил, что, когда был ребенком, состоял в клубе юных биологов Московского зоопарка и видел, как его сотрудники отстреливали голубей. «Два мужика взяли нас и стали из духовых ружей отстреливать голубей. Те падали, они их вот так брали за голову и ломали им шею. Представляете, для ребенка в шестом классе какая это была психологическая травма? Я до сих пор это помню», — поделился переживаниями Мясников.

Ранее врач показал огромную рыбу, пойманную в Амазонке. Он уточнил, что приехал в бразильский город Манаус.

    Все новости