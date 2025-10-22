Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:54, 22 октября 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников поймал огромную рыбу

Врач Мясников опубликовал фото рыбы арапаймы, пойманной в реке Амазонка
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «ДОКТОР МЯСНИКОВ»

Врач и телеведущий Александр Мясников поймал огромную рыбу в Амазонке. Пост об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

Мясников рассказал, что прибыл в город Манаус в Бразилии, и опубликовал кадры с рыбалки на Амазонке. Доктор показал, что вместе с двумя мужчинами поймал гигантскую арапайму — крупную тропическую рыбу. По словам врача, ее длина составила 170 сантиметров. Он добавил, что рыбу отпустили.

Также он сфотографировался с другой арапаймой, также пойманной во время рыбалки. «Второй трофей. Поменьше. Отпустили», — подписал снимок Мясников.

Ранее врач рассказал, что сделал забетонированный бункер для кур. Доктор объяснил, что пошел на такие меры, чтобы его птиц не съела лиса.

В мае 2024 года Мясников пожаловался, что 20 кур и петухов съела лиса. По его словам, животное сделало подкоп в курятнике и передушило птиц.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тупые, ограниченные политики». Европейский министр пригрозил Венгрии взрывом нефтепровода «Дружба». Что ему ответили?

    Страны ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России

    Умерла второй режиссер фильма «Москва слезам не верит» Овчинникова

    Володин пошутил об отказе Силуанова от Нобелевской премии

    Экс-коллега Усольцева высказалась о версии о его побеге за границу

    50-летняя Сара Полсон с голой грудью вышла на публику

    Россиянам назвали минусы ипотеки в микрофинансовых организациях

    Бабкина заявила об отсутствии пульса у Куртуковой

    Борис Щербаков перенес операцию на сердце

    При взрыве в Ставрополе погибла женщина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости