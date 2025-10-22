Доктор Мясников поймал огромную рыбу

Врач Мясников опубликовал фото рыбы арапаймы, пойманной в реке Амазонка

Врач и телеведущий Александр Мясников поймал огромную рыбу в Амазонке. Пост об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

Мясников рассказал, что прибыл в город Манаус в Бразилии, и опубликовал кадры с рыбалки на Амазонке. Доктор показал, что вместе с двумя мужчинами поймал гигантскую арапайму — крупную тропическую рыбу. По словам врача, ее длина составила 170 сантиметров. Он добавил, что рыбу отпустили.

Также он сфотографировался с другой арапаймой, также пойманной во время рыбалки. «Второй трофей. Поменьше. Отпустили», — подписал снимок Мясников.

Ранее врач рассказал, что сделал забетонированный бункер для кур. Доктор объяснил, что пошел на такие меры, чтобы его птиц не съела лиса.

В мае 2024 года Мясников пожаловался, что 20 кур и петухов съела лиса. По его словам, животное сделало подкоп в курятнике и передушило птиц.