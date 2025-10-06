Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:12, 6 октября 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников сделал бункер для кур

Врач Мясников заявил, что сделал бункер для кур, чтобы до них не добралась лиса
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что он сделал бункер для кур, чтобы до них не добрались хищники. Выпуск, в котором специалист поделился этой бытовой подробностью, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников напомнил, что в 2024 году завел кур. «Первых моих кур съела лиса. После чего я сделал такой забетонированный бункер, чтобы [лиса] больше не рыла», — отметил доктор.

Врач добавил, что после нападения лисы он завел других кур. По его словам, сейчас птицы несут яйца.

В мае 2024 года Мясников рассказал, что лишился 20 кур и петухов, которых он недавно завел. По его словам, когда он уехал из дома, лиса сделала подкоп в курятник и передушила всех птиц. Позднее он опубликовал видео, на котором он держит лису на руках, и пошутил, что пошел с хищницей на мировую.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о применении украинских ракет по России

    Российские войска защитят от высокоточного оружия при помощи «МАРСа»

    Политолог оценил угрозу России со стороны Финляндии

    Дизайнер назвала россиянам безвкусную осеннюю одежду

    Меркель назвали способным предотвратить конфликт на Украине политиком

    Доктор Мясников сделал бункер для кур

    Мужчина вошел не в ту дверь после ночи в клубе и пожалел

    Религиовед высказался о развлечении мигрантов с обезглавленным животным под Москвой

    Студенты петербургского вуза обратились к Путину из-за отстранения ректора

    В Москве заметили гигантского кабанчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости