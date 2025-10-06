Доктор Мясников сделал бункер для кур

Врач Мясников заявил, что сделал бункер для кур, чтобы до них не добралась лиса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что он сделал бункер для кур, чтобы до них не добрались хищники. Выпуск, в котором специалист поделился этой бытовой подробностью, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников напомнил, что в 2024 году завел кур. «Первых моих кур съела лиса. После чего я сделал такой забетонированный бункер, чтобы [лиса] больше не рыла», — отметил доктор.

Врач добавил, что после нападения лисы он завел других кур. По его словам, сейчас птицы несут яйца.

В мае 2024 года Мясников рассказал, что лишился 20 кур и петухов, которых он недавно завел. По его словам, когда он уехал из дома, лиса сделала подкоп в курятник и передушила всех птиц. Позднее он опубликовал видео, на котором он держит лису на руках, и пошутил, что пошел с хищницей на мировую.