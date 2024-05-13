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14:59, 13 мая 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников лишился кур

Фото: Ольга Лавренкова / Коммерсантъ

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что лиса передушила всех кур, которых он недавно завел. О том, как он лишился птиц, доктор рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, он давно хотел завести кур. Врач отметил, что купил 20 кур и двух петухов, а спустя некоторое время, на майские праздники, уехал из дома.

«Приехал сегодня из аэропорта, и вот новость: лисица сделала подкоп из-за забора (курятник в самом углу участка), забралась и передушила всех!» — пожаловался он и пояснил, что собаки не могли защитить птиц от хищницы, поскольку у них нет доступа к курятнику.

Доктор также пошутил, что предполагал, будто лисы «остались только в сказках».

Ранее Мясников предупредил о фейках от его имени. Врач заявил, что в интернете присутствует фальшивая реклама лекарств, которые рекомендуют от его лица.

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      Маргарита Щигарева
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