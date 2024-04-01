Доктор Мясников предупредил о фейках от его имени

Врач Мясников заявил о фейковой рекламе лекарств от его имени в интернете

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в интернете присутствует фейковая реклама лекарств от его имени. Об этом он предупредил в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», видео вышло на платформе «Смотрим».

«Меня охранник останавливает. Говорит: "Доктор, а вы вот такое лекарство рекламируете?". Я говорю: "Нет, не рекламирую лекарства. Ни от диабета, ни от алкоголизма, ни от псориаза», — рассказал доктор. Он добавил, что в недостоверных объявлениях, в которых используют его имя, также рекламируют препараты от грибка и паразитов.

Мясников отметил, что ежедневно получает обращения, в которых его спрашивают, действительно ли он рекламирует какие-то медикаменты. «Я уже устал отвечать, что нет», — добавил он.

Ранее Мясников опроверг распространенные стереотипы о гастрите. В частности, он заявил, что антибиотики не вызывают это заболевание.

Перед этим доктор раскрыл опасность использования гаджетов перед сном. Он предупредил, что такая привычка ослабляет иммунитет.