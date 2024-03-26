Россиянам раскрыли опасность использования смартфонов перед сном

Врач Мясников заявил, что использование гаджетов перед сном ослабляет иммунитет

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «Доктор Мясников» на канале «Россия 1» заявил, что использование гаджетов перед сном ослабляет иммунитет. Выпуск, в котором медик раскрыл опасность смартфонов, доступен на сайте телеканала.

Мясников предостерег россиян от использования гаджетов перед сном. «Раздражение рецепторов голубым светом ведет к нарушению выработки мелатонина», — предупредил доктор. По его словам, мелатонин способствует здоровому сну. «Недостаточный уровень мелатонина ведет к инфекциям, как ни странно, он ослабляет иммунитет», — отметил специалист.

Медик также рассказал, что существует риск того, что применение гаджетов может спровоцировать опухоль головного мозга. Он рекомендовал не прислонять часто телефон к уху и использовать при разговорах наушники. «От наушников такого излучения прямого на головной мозг, которое потенциально может вызвать опухоль, нет», — пояснил он.

Ранее Мясников заявил, что использование гаджетов перед сном приводит к развитию онкологических заболеваний. Врач объяснил, что эта привычка снижает уровень мелатонина, что является фактором риска для некоторых разновидностей рака.