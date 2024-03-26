Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:42, 26 марта 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли опасность использования смартфонов перед сном

Врач Мясников заявил, что использование гаджетов перед сном ослабляет иммунитет

Фото: blocks / Unsplash

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «Доктор Мясников» на канале «Россия 1» заявил, что использование гаджетов перед сном ослабляет иммунитет. Выпуск, в котором медик раскрыл опасность смартфонов, доступен на сайте телеканала.

Мясников предостерег россиян от использования гаджетов перед сном. «Раздражение рецепторов голубым светом ведет к нарушению выработки мелатонина», — предупредил доктор. По его словам, мелатонин способствует здоровому сну. «Недостаточный уровень мелатонина ведет к инфекциям, как ни странно, он ослабляет иммунитет», — отметил специалист.

Медик также рассказал, что существует риск того, что применение гаджетов может спровоцировать опухоль головного мозга. Он рекомендовал не прислонять часто телефон к уху и использовать при разговорах наушники. «От наушников такого излучения прямого на головной мозг, которое потенциально может вызвать опухоль, нет», — пояснил он.

Ранее Мясников заявил, что использование гаджетов перед сном приводит к развитию онкологических заболеваний. Врач объяснил, что эта привычка снижает уровень мелатонина, что является фактором риска для некоторых разновидностей рака.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Соседи рассказали о террористах из «Крокуса». Чем они занимались до теракта и что известно о семье одного из них?

      В российском регионе пожаловались на москвичей из-за нехватки одного продукта

      На Украине назвали срок исчерпания денег без помощи США

      Названы источники валюты для России

      Лукашенко призвал пресекать приграничные провокации огнем на поражение

      Пропавший во время теракта в «Крокусе» тренер погиб

      Польский аналитик рассказал об окне возможностей для России на фронте

      ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи в российском регионе

      В Турции задержали 147 подозреваемых в причастности к ИГИЛ

      Обстреливавшего Горловку боевика «Айдара» ФСБ задержала в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше