Россиян предупредили о приводящей к раку распространенной привычке

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что использование гаджетов перед сном приводит к развитию онкологических заболеваний. Об опасности распространенной привычки он предупредил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист рассказал, что использование мобильных телефонов перед сном повышает риск развития рака. Доктор объяснил, что гаджеты снижают выработку мелатонина.

«У сетчатки есть рецепторы голубого света, когда их раздражают, выработка мелатонина падает, а низкий уровень мелатонина — фактор риска для некоторых разновидностей онкологии», — сказал врач.

Ранее Мясников назвал распространенную привычку россиян, которая может привести к раку желудка. Как отметил врач, это заболевание может возникнуть из-за чрезмерного употребления соли. Доктор рассказал, что 20 процентов всех онкологических заболеваний спровоцированы неправильным питанием.