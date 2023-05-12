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13:46, 12 мая 2023Интернет и СМИ

Врач предупредил о приводящей к раку распространенной привычке россиян

Врач Александр Мясников заявил, что чрезмерное употребление соли приводит к раку желудка

Фото: Goodbishop / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил о распространенной привычке россиян, которая приводит к развитию онкологического заболевания. Специалист заявил, что к раку желудка может приводить пересаливание пищи. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор рассказал, что 20 процентов всех онкологических заболеваний спровоцированы неправильным питанием. В частности, как отметил медик, чрезмерное употребление соли и нездоровых жиров может приводить к развитию рака желудка. «Соль — это канцероген рака желудка», — подчеркнул он.

«Кто-то ест соль постоянно и никакого рака не возникает, но один из мощных факторов для развития рака желудка — это бактерия хеликобактер пилори», — предупредил медик. Мясников объяснил, что у пациентов с инфекцией, которые злоупотребляют солью, риск возникновения рака многократно возрастает.

Ранее Мясников предупредил о другой опасности соли. По словам телеведущего, высокое потребление соли может привести к преждевременной смерти. Он посоветовал россиянам ограничить количество этого вещества в рационе и перед покупкой изучать этикетки продуктов, чтобы узнать, сколько соли в них содержится.

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Олег Давыдов
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