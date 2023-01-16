Доктор Мясников предупредил россиян об опасности соли

Мясников заявил, что высокое потребление соли может привести к преждевременной смерти

Врач и телеведущий Александр Мясников порекомендовал россиянам снижать потребление соли и изучать этикетки покупаемых продуктов, чтобы узнать, сколько соли в них содержится. Об опасности этого вещества специалист рассказал в своем Telegram-канале.

«Высокое потребление соли чревато не только высоким риском развития артериальной гипертензии, но и вообще — шансом преждевременной смерти даже у людей с нормальным АД (артериальным давлением — прим. «Ленты.ру»)», — предупредил доктор. Он добавил, что в 2007 году соль и засоленные продукты были официально признаны канцерогеном, который может привести к раку желудка.

Мясников также заявил, что россияне с детства привыкают к соленому и потребляют порядка 12 граммов соли в день, в то время как нормой считается шесть граммов в день, или одна чайная ложка. При этом людям в возрасте 51 года и старше, а также людям с повышенным артериальным давлением, диабетом, болезнями почек, сердца и сосудов нужно употреблять меньше четырех граммов соли в день, подчеркнул он.

Кроме того, 80 процентов соли, по словам врача, люди получают из купленных готовых продуктов. «И, соответственно, собственно на соль из солонки по медицинским нормам может приходиться не более одного грамма (практически на кончике ножа!). Мы же едим наиболее насыщенные натрием продукты, а сверху сыпем еще пару чайных ложек за целый день», — указал Мясников. Наиболее вредными с этой точки зрения продуктами он назвал хлеб, все виды колбасных изделий, супы, консервированные продукты, газированные напитки, томатный сок, пиццу и все виды выпечки, чипсы, мороженные мясо, курицу и рыбу, а также многие виды сыров и творога.

Чтобы снизить потребление соли, Мясников порекомендовал отказаться от покупки этого продукта и добавления его в пищу. Он также посоветовал употреблять по полкило овощей и полкило фруктов в день, а также избегать фастфуда. «Импортные и ряд наших продуктов содержат на этикетке указания содержания натрия на единицу объема: ищите, читайте и берите те, где указано 140-200 мг», — добавил доктор. В заключение он предостерег россиян от приучения детей к пересоленной пище.

Ранее Мясников раскрыл опасность меда. Он назвал этот продукт главным источником ботулизма для детей.