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08:00, 10 января 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников предупредил об опасности популярного продукта

Врач Александр Мясников назвал мед главным источником ботулизма

Фото: Benyamin Bohlouli / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности популярного продукта. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист назвал мед главным источником ботулизма. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Главный источник ботулизма для детей — мед», — заявил специалист. По этой причине мед противопоказан к употреблению детям до одного года, предупредил Мясников. Помимо этого, как отметил доктор, ботулотоксин может содержаться в мясных, рыбных или овощных консервах.

Ранее инфекционист Владимир Никифоров предупредил, что домашние заготовки в виде солений и консервов могут быть опасными для жизни и здоровья. Специалист указал, что в таких соленьях может оказаться токсин ботулизма, который оказывается смертельным для некоторых людей.

Ботулотоксин — это сильнейший из известных науке органических токсинов и одно из самых ядовитых веществ. Его попадание в пищеварительную систему организма вызывает тяжелое токсическое поражение — ботулизм. По данным Всемирной организации здравоохранения, ботулотоксины блокируют нервные функции и могут приводить к дыхательному и мышечному параличу. Для избежания заражения ботулизмом врачи рекомендуют не есть овощи из консервных банок со вздутой крышкой, при консервировании использовать уксус и заготавливать соления на зиму строго по проверенным рецептам.

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Олег Давыдов
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