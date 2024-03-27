Врач развеял распространенные мифы о гастрите

Врач Мясников назвал мифом мнение о том, что антибиотики провоцируют гастрит

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал заблуждением мнение о том, что прием антибиотиков провоцирует развитие гастрита. Выпуск, в котором доктор развеял распространенные мифы о заболевании, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что гастрит может возникнуть из-за бесконтрольного приема нестероидных противовоспалительных препаратов. «Антибиотики — нет (не вызывают гастрит — прим. «Ленты.ру»). Мы их, наоборот, принимаем для лечения гастрита», — опроверг медик популярный миф.

Доктор также назвал заблуждением мнение о том, что тщательное пережевывание пищи снижает риск развития гастрита. «Я не думаю, что это воздействует на гастрит, поскольку (...) это инфекционная болезнь», — пояснил он.

Ранее врачи и ведущие программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева, Дмитрий Шубин, Герман Гандельман и Андрей Продеус опровергли распространенные заблуждения о гастрите. В частности, Шубин назвал мифом мнение о том, что употребление супов может защитить желудок от этого заболевания.