Американский истребитель пропал в районе Аравийского полуострова

Истребитель США пропал в районе Аравийского полуострова

Истребитель США Lockheed Martin F-35A Lightning II пропал в районе Аравийского полуострова. Американское воздушное судно подало сигнал об аварийной ситуации. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Согласно информации на сайте, с истребителя поступил сигнал под кодом 7700, который означает, что во время полета произошла аварийная ситуация. Затем американское воздушное судно пропало с карты сервиса.

В то же время на Flightradar24 не приводятся ни пункт вылета, ни пункт назначения военного самолета.

До этого сообщалось, что истребитель военно-морских сил (ВМС) США EA-18G Growler разбился в штате Вашингтон на западе США. Личности пилотов не раскрывались.

Еще раньше легкомоторный самолет потерпел крушение во дворе жилого дома в США.