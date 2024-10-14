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16:13, 14 октября 2024Путешествия

Самолет с пассажиром на борту упал во двор жилого дома в США

AP: легкомоторный самолет упал во двор жилого дома в Джорджии

Фото: Cody Fitzgerald / Unsplash

Легкомоторный самолет потерпел крушение во дворе жилого дома в США. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Лайнер Cessna упал в нескольких метрах от дома жителя Саванны, штат Джорджия, около 22:00 по местному времени 13 октября. Причина крушения пока неизвестна.

Отмечается, что на борту воздушного судна был пассажир, он получил незначительные травмы. Пилоту легкомоторного лайнера выжить не удалось. Федеральное агентство гражданской авиации (FAA) проводит расследование инцидента.

Ранее у самолета «Уральских авиалиний» произошел отказ двигателя в небе. Из-за этого в аэропорту объявили сигнал тревоги.

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      Мария Борисова
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