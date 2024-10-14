У летевшего из Москвы самолета с пассажирами на борту отказал двигатель в небе

У летевшего из Москвы во Владикавказ самолета отказал двигатель в небе

У самолета российской авиакомпании «Уральские линии» отказал двигатель в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 12 октября на борту летевшего из Москвы во Владикавказ Airbus A-320 на высоте примерно 2,3 тысячи метров. Экипаж принял решение вернуться на аэродром вылета.

В результате воздушное судно благополучно приземлилось в столичном аэропорту Домодедово. Отмечается, что из-за аварийной посадки пассажирского лайнера в авиагавани был объявлен сигнал тревоги.

Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово объявили тревогу из-за проблем с шасси у самолета. Нештатная ситуация произошла со следовавшим из Астаны лайнером авиакомпании Red Wings 9 октября. В этот момент на борту находились пассажиры.