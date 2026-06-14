На берегу нашли острозубую акулу весом 597 килограммов

На остров Джерси вынесло редкую акулу весом 597 килограммов

На острове Джерси впервые нашли крупную острозубую песчаную акулу. Об этом сообщает «Би-би-си».

Поначалу редкая акула подавала признаки жизни, но ее не удалось реанимировать. Затем ее унесло приливом, однако на следующий день она снова оказалась на берегу. Длина особи составляла 4,3 метра, а вес — 597 килограммов.

Акулу отправили на вскрытие, но оно не выявило причин смерти. На хищнике не было следов рыболовных снастей.

Этот случай — первое наблюдение острозубых песчаных акул в водах Джерси. Появление особи может быть связано с потеплением моря.

Острозубая песчаная акула (Odontaspis ferox) — редкий глубоководный вид акул. Она имеет длинные, узкие, торчащие зубы с острыми вершинками, которыми хватает добычу. Вид распространен в теплых и умеренных водах всех океанов, но повсеместно считается уязвимым из-за медленного размножения.

Ранее сообщалось, что в Великобритании на берегу нашли сети с сотнями акул и других рыб. Предполагается, что их намеренно или случайно сбросили с рыболовецкого судна.

