Chanel представила в Москве золотые часы за 2,5 миллиона рублей

Французский модный дом Chanel представил в Москве обновленную модель часов — Boy-Friend Tweed Beige Gold. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 1 августа.

Корпус модели и текстурированный браслет на основе миланского плетения, имитирующий фактуру твида, выполнены из фирменного золота Beige (оттенок запатентован компанией). Безель выложен бриллиантами. Часы уже появились в продаже в бутике Chanel в Москве. Цены на них варьируются от 2,1 до 2,5 миллиона рублей. Модель представлена в двух размерах.

Фото: Chanel

Модный дом Chanel основан модельером Габриэль (Коко) Шанель во Франции в 1909 году, годом позже открылся первый магазин. В 1921 году Шанель вместе с парфюмером Эрнестом Бо выпустила первый аромат марки — Chanel #5. Первые драгоценности от Chanel появились в 1932 году, первые часы — в 1987-м. В настоящее время дом производит одежду, обувь, аксессуары, косметику и ювелирные изделия для женщин, а также парфюмерию и часы для женщин и мужчин.

Часовые новинки дома были представлены на ювелирно-часовой выставке BaselWorld весной 2017 года. Среди них — вдохновленная любимым цветком Габриэль Шанель модель Première Camélia Skeleton, Mademoiselle Privé и J12.