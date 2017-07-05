Chanel посвятила коллекцию от кутюр Парижу

Французский модный дом Chanel провел показ новой кутюрной коллекции на Неделе высокой моды, которая проходит в Париже. Креативный директор марки Карл Лагерфельд посвятил линейку французской столице. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 июля.

В коллекцию вошли классические твидовые пиджаки, платья прямого кроя, гофрированные юбки, куртки, шляпы, сюртуки с затянутой талией, а также линейка аксессуаров. Дефиле прошло под сводами дворца Grand Palais.

Фото: пресс-служба Chanel 1 /5

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже. В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече.

Изначально модный дом производил только одежду и аксессуары, затем стал выпускать парфюмерию, украшения, часы и косметику.