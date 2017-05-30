Chanel показал играющих моделей-шахматисток в платьях со стразами

Французский модный дом Chanel представил видео, посвященное выходу коллекции Metiers d'Art Paris Cosmopolite. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 30 мая.

В ролике снялись модели Виттория Черетти и Натали Уэстлинг, девушки продемонстрировали изысканные и женственные наряды из новой линейки. Вещи скоро появятся в продаже и буду представлены в фирменных бутиках.

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже. В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече.

Изначально модный дом производил только одежду и аксессуары, затем стал выпускать парфюмерию, украшения, часы и косметику.