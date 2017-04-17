Chanel показала «идеальное воплощение парижанки»

Модный дом Chanel представил новое видео из рекламной кампании сумок Chanel's Gabrielle. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 17 апреля. Главную роль в нем исполнила модель Каролин де Мегрэ (Caroline de Maigret). Она стала «идеальным волощением образа парижанки». «Этот фильм, словно, странствие», — рассказала она.

Ранее было выпущено видео с другой представительнице марки — американкой Кристен Стюарт. Также в рекламной кампании приняла участие британская модель Кара Делевинь.

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже. В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече. Изначально модный дом производил только одежду и аксессуары, затем стал выпускать парфюмерию, украшения, часы и косметику.