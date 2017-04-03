Кристен Стюарт станцевала в рекламе Chanel

Американская актриса Кристен Стюарт приняла участие в рекламной кампании французского модного дома Chanel, посвященной линии сумок Chanel's Gabrielle. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 апреля. Видеоролик с ее участием опубликован на YouTube.

По сюжету, Стюарт танцует вокруг стола, с разбега врезается в стену и до потери дыхания кружится по помещению в стиле индастриал. «Это жизнеутверждающий ролик, хотя в нем есть что-то потустороннее. Я нахожу имя "Габриэль", написанное на окне. И это подтверждение того, что я избранная. Габриэль словно открывается мне и это делает меня счастливой», — рассказала актриса.

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже. В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече. Изначально модный дом производил только одежду и аксессуары, затем стал выпускать парфюмерию, украшения, часы и косметику.