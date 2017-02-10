Chanel показал историю модного дома в ароматах

Французский модный дом Chanel представил парфюмерный набор Les Exclusifs из 15 флаконов-миниатюр по 4 миллилитра каждый. В него вошли ароматы,созданные с 1922 по 2016 год. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

В набор вошли 14 версий парфюмерной воды и один одеколон. В них прослеживаются цветочные, древесные и цитрусовые ноты. Продаваться они будут только в парфюмерно-косметических бутиках марки.

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже. В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече. Изначально модный дом производил только одежду и аксессуары, затем стал выпускать парфюмерию, украшения, часы и косметику.

Одна из новинок бренда — сыворотка для кожи Blue Serum с экстрактами зеленого кофе, оливы и смолы мастикового дерева.