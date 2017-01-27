Chanel представил высокую ювелирную коллекцию

Французский модный дом Chanel во время недели Haute Couture в Париже представил новую коллекцию высокого ювелирного искусства Coco Avant Chanel, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в пятницу, 27 января.

В коллекцию вошли одиннадцать драгоценных сетов (колье, браслеты, серьги, кольца, броши, украшения для прически), каждый из которых посвящен знаменитым красавицам, сыгравшим свою роль в жизни модельера Габриэль Шанель до 1920 года, в частности, в те времена, когда она создавала шляпки для парижских модниц. Мотивы асимметричных украшений обыгрывают элементы стиля Шанель — кружева и ленты, камелии (любимый цветок модельера), стилизованные птицы. Украшения выполнены из золота с бриллиантами, морганитами, жемчугом, шпинелью, лунным камнем, розовыми сапфирами.

Ожерелье Suzanne с розовыми сапфирами (общий вес 13,53 карата), бриллиантами и лунными камнями Фото: пресс-служба Chanel 1 /5

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже. В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече. Изначально модный дом производил только одежду и аксессуары, затем стал выпускать парфюмерию, украшения, часы и косметику.