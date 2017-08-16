Представители Chanel раскрыли подробности о секретном аромате

Французский модный дом Chanel раскрыл подробности о новом аромате — Gabrielle. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 16 августа. По словам представителей марки, он создан для женщин, которые выбирают свой собственный путь. Лицом парфюмерной новинки стала американская актриса Кристен Стюарт.

«Аромат дарит уверенность в себе и мотивирует на достижение своих целей. Женское превосходство кроется в чувстве собственного достоинства и уверенности в себе. Женщины могут все, и прежде всего — реализовать себя», — говорится в пресс-релизе. Запуск запланирован на осень.

Фото: пресс-служба Chanel

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже. В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече.

Изначально модный дом производил только одежду и аксессуары, затем стал выпускать парфюмерию, украшения, часы и косметику.

Кристен Стюарт известна ролями в саге «Сумерки» и фильмах «На дороге», «Светская жизнь» и «Парк культуры и отдыха». С Chanel она сотрудничает с 2013 года. В середине июня 2017 года актриса приняла участие в рекламной кампании средств макияжа для глаз Ombre Premiere. В линейку вошли тени для век, карандаш для глаз и новые стойкие гели для бровей.

