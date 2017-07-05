Chanel выпустила драгоценности в честь яхты герцога Вестминстерского

Дом Chanel представил в рамках Недели высокой моды в Париже коллекцию высокого ювелирного искусства Flying Cloud, сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 6 июля.

Коллекция названа в честь четырехмачтовой яхты герцога Вестминстерского Flying Cloud, на которой в 1924 году модельер Габриэль Шанель познакомилась с герцогом. Она условно разделена на две части. Первая навеяна атрибутами морского обихода: буи и плоты воплощены в украшениях линии Precious Float с жемчугом и лазуритом, канаты — в линии Sparkling Lines, якоря — в украшениях с жемчугом и сапфирами Yachting Day, а паруса, компасы и татуировки — в линии Sailor’s Tattoo. Линия Turquoise Waters и Deep Blue (драгоценности из белого золота, сапфиров и бриллиантов) навеяны морскими пейзажами.

Вторая часть коллекции посвящена классическому летнему гардеробу: линия Summer Cruise (украшения из белого золота, сапфиров, жемчуга, желтых и белых бриллиантов) навеяна струящимися легкими платьями, Golden Braid — галуном флотской формы, Sailor Suit напоминает своей формой золоченые пуговицы капитанского кителя. Сотуары и биб-колье Azurean Braid, Saphhire Stripes, украшения Endless Knot и браслет и кольцо Sunny Rope обыгрывают прихотливые морские узлы.

Колье Sparkling Lines Фото: пресс-служба Chanel 1 /11

Хью Ричард Артур «Бендор» Гросвенор, второй герцог Вестминстерский — британский аристократ, двоюродный брат короля Эдуарда VII, один из возлюбленных модельера Габриэль Шанель. Их роман начался в 1924 году с знакомства на яхте Flying Cloud в порту Монако. Отношения герцога с Шанель продолжались более десяти лет.