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Bulgari превратил детский паровоз и леденцы в украшения

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В венецианском Scuola Grande della Misericordia прошла презентация новой высокой ювелирной коллекции Festa («Праздник») римского дома Bulgari. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 1 июля.

Колье, браслеты, кольца и подвески из золота, бриллиантов и цветных драгоценных камней (сапфиров, рубинов, изумрудов), а также жемчуга выполнены в виде атрибутов детского праздника: игрушечного поезда, конфет и нарядной коробки с подарком. При создании браслетов использована фирменная технология Bulgari, применяемая при создании растяжных браслетов часов Serpenti Tubogas.

Хозяином вечера в Scuola Grande della Misericordia стал генеральный директор группы Bulgari Жан-Кристоф Бабен, а его гостями — знаменитости и посланники бренда: Лили Олдридж, Белла Хадид, Алисия Викандер, Лотти Мосс, Джасмин Сандерс, Джон Кортахарена и другие. Одновременно с презентацией коллекции была представлена книга The Joy of Gems историка ювелирного искусства Вивиен Беккер, посвященная украшениям и традициям дома Bulgari.

Bulgari — итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Открытый им магазин сначала продавал предметы антиквариата, затем украшения собственного производства. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида. В июне 2017 года дом Bulgari представил новую линию колец Serpenti Viper в популярной коллекции Serpenti.

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