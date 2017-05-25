Белла Хадид представила новый секретный аромат Bulgari

Американская модель Белла Хадид стала лицом нового аромата Bulgari, который получил название Goldea The Roman Night. Об этом сообщает WWD.

За съемки рекламной кампании отвечал британский фотограф Глен Лучфорд (Glen Luchford), они проводились в Риме. Состав нового аромата пока не разглашается.

Bulgari — итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Открытый им магазин сначала продавал предметы антиквариата, затем украшения собственного производства. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида.

Белла Хадид — американская модель, свою карьеру она начала в 2014 году. В разное время она сотрудничала с Dior, Nike, Calvin Klein, десятки раз вышла на подиум, впервые приняла участие в показе Victoria’s Secret и была признана моделью года по версии портала Models.com.