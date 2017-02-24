Bulgari представил в Милане «змеиные» сумки

Во время женской недели моды в Милане римский ювелирно-часовой дом представил коллекцию аксессуаров сезона осень-зима 2017-2018, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы компании в пятницу, 24 февраля.

В нее вошли сумки и аксессуары из кожи, шарфы и пашмины, а также линия солнцезащитных очков. Дизайн аксессуаров вдохновлен коллекцией ювелирного и часового искусства Bulgari, в частности, из линии Serpenti c декоративными элементами в виде головы и чешуи змеи, линии Bulgari Bulgai с узнаваемым логотипом и линии Diva с характерным элементом в форме стилизованного лепестка. Для декора сумок из кожи теленка, наппа и питона использованы металлические заклепки с палладиевым покрытием, детали из позолоченного металла с эмалью, а также аппликация.

На вечеринке по случаю презентации коллекции послом Bulgari по аксессуарам была официально объявлена Белла Хадид. Среди гостей были замечены Лотти Мосс, Жасмин Сандерс (также посланница Bulgari), Кэролайн Вриланд, Маргерита Миссони, Франческа Версаче, Карлотта Булгари и другие знаменитости.

Bulgari — итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Открытый им магазин сначала продавал предметы антиквариата, затем украшения собственного производства. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида.